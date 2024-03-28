Newsweek: экс-советник Трампа заявил об угрозе применения мигрантами химоружия

Нелегальные мигранты могут совершить теракт, применив химическое оружие на территории США. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
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