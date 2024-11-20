Северодвинску из областного бюджета дополнительно выделен 41 миллион рублей

В ходе заседания фракции «Единая Россия» глава Северодвинска Игорь Арсентьев дал пояснения по вопросам транспортного обеспечения жителей города и предоставил информацию о реструктуризации задолженности для города.
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