Четыре ударных вертолета Apache армии США потерпели крушение за 43 дня

Потери авиапарка вызывают особую озабоченность в США.С 12 февраля по 24 марта в ходе тренировочных полетов потерпели крушение четыре ударных вертолета Apache армии США, что вызывает особую озабоченность из-за растущих проблем безопасности на различных театрах военных действий в мире, сообщает журнал MilitaryWatch.