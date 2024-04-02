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Четыре ударных вертолета Apache армии США потерпели крушение за 43 дня

Четыре ударных вертолета Apache армии США потерпели крушение за 43 дня

Потери авиапарка вызывают особую озабоченность в США.С 12 февраля по 24 марта в ходе тренировочных полетов потерпели крушение четыре ударных вертолета Apache армии США, что вызывает особую озабоченность из-за растущих проблем безопасности на различных театрах военных действий в мире, сообщает журнал MilitaryWatch.

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