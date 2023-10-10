Сыгран четвертый тур чемпионата Кузбасса по шахматам

Единоличным лидером на чемпионате Кузбасса по шахматам 2023 года среди мужчин и женщин в Кемерово остается Владислав Гончаров после четвертого тура 9 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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