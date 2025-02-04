В сети появились логотипы, которые «Юта» предложила болельщикам для 3 вариантов названия клуба

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли выложил в соцсеть картинку с тремя логотипами. «Могу подтвердить, что это официальные логотипы, которые были представлены болельщикам в рамках выбора названия клуба», – написал он в соцсети.
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