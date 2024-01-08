Портянки вместо носка: герой «голой» вечеринки Ивлеевой покажет свое достоинство

Рэпера Vacio с нетерпением ждут в военном комиссариате уже завтра. Настя Ивлеева с рэпером Vacio на вечеринке соцсетиНеприятности продолжают сыпаться на головы участников «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор».