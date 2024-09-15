Актера Ткачука из сериала «Король и Шут» подозревают в перевозке наркотиков

Киноактера Евгения Ткачука задержали в петербургском аэропорту Пулково. Исполнителя роли Шута (главного героя картины Михаила «Горшка» Горшенева) подозревают в транспортировке наркотиков, пишет Telegram-канал Shot.
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