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Кузбассовец ранил ножом сына своей сожительницы

Кузбассовец ранил ножом сына своей сожительницы

В Междуреченске пьяный мужчина напал с ножом на сына своей сожительницы. Подробнее об этом 23 апреля рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.

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