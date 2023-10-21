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Дзен Дневник

2 подписчика

Поехал на завод БелАз выбирать самосвал. Показываю, сколько стоит

Поехал на завод БелАз выбирать самосвал. Показываю, сколько стоит

Кто не мечтал о владении этим культовым сине-оранжевым самосвалом, даже если бы это была игрушка, хотя бы в детстве? Для меня лично было любопытно посетить завод BelAZ, который находится недалеко от Минска, и увидеть собственными глазами эти огромные машины, перевозящие громадные грузы.

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