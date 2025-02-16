В Кремле оценили возможность приезда Трампа в Россию

Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда визит будет согласован. Об этом заявил официальный представить Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, их диалог опубликован в его Telegram-канале.
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