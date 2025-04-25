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В Госдуме предложили запретить курьерам использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч

В Госдуме предложили запретить курьерам использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч

Советующее обращение уже направили в министерство транспорта РФ. Кроме того, авторы инициативы призывают вообще запретить передвижение курьеров на транспорте по оживленным улицам и в парках.

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