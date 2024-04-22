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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йохауг о возобновлении карьеры: «Решение еще не принято. Я должна быть уверена на 120%»

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и 4-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она объявляла об уходе из спорта в марте 2022 года, но позже заявила о желании выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

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