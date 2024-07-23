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Царьград

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В Екатеринбурге зафиксировано самое холодное 22 июля за 10 лет

В Екатеринбурге зафиксировано самое холодное 22 июля за 10 лет

Температура воздуха в понедельник оказалась на 7 градусов ниже нормыСамое холодное 22 июля за 10 лет зафиксировали в Свердловской области.

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