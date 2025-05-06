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За руль не садиться: в Госдуме предложили маркировать опасные для водителей препараты

За руль не садиться: в Госдуме предложили маркировать опасные для водителей препараты

В Госдуме предложили внести поправки в статью 46 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и обязать производителей лекарств крупно маркировать их предупреждением для водителей о недопустимости вождения после их приема.

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