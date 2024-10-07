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Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в откровенном платье

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в откровенном платье

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм пришла на ужин в Париже в откровенном платье. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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