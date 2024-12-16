ТАСС: после ЧП с танкерами рядом с Крымом нашли пятна мазута площадью 100 кв. м

Спутниковый мониторинг обнаружил пятна мазута общей площадью около 100 квадратных метров, разлившиеся после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», юго-восточнее места происшествия.
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