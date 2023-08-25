МК узнал о требовании Евгения Пригожина оборудовать бизнес-джет парашютами

Весной 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" потребовал оснастить свой борт парашютами.За несколько месяцев до предполагаемой гибели Евгений Пригожин попросил авиакомпанию оснастить борт парашютами, чем несказанно удивил пилотов, пишет издание МК.
Весной 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" потребовал оснастить свой борт парашютами.За несколько месяцев до предполагаемой гибели Евгений Пригожин попросил авиакомпанию оснастить борт парашютами, чем несказанно удивил пилотов, пишет издание МК.
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