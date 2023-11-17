Прокуратура возбудила дело по факту автоаварии со школьным автобусом в Приморье

Прокуратурой Надеждинского района возбуждено дело об административном правонарушении по факту ненадлежащей очистки дорог, в результате которой на трассе опрокинулся школьный автобус с детьми, сообщает PRIMPRESS.
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