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Сенатор Климов заявил о невозможности Британии выиграть «психологическую войну» с РФ

Сенатор Климов заявил о невозможности Британии выиграть «психологическую войну» с РФ

Несмотря на то что власти Великобритании дали Украине карт-бланш на нанесение ударов по территории РФ в качестве психологического давления, в Лондоне не учли, что Москва готова дать отпор подобным действиям.

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