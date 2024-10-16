Мишустин: Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество несмотря на внешнее давление

Премьер-министр заявил о стратегическом характере партнерства России и КНР в энергетике Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.