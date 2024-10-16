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Петербургский дневник

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Мишустин: Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество несмотря на внешнее давление

Мишустин: Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество несмотря на внешнее давление

Премьер-министр заявил о стратегическом характере партнерства России и КНР в энергетике Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

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