Поклонники блогера Насти Ивлеевой раскритиковали ее новую винтажную сумку

Подписчики блогера отметили, что несмотря на высокую стоимость обновки, смотрится она колхозно. Фото: Настя Ивлеева/ Telegram Поклонники Насти Ивлеевой раскритиковали стиль блогера, а также ее новую винтажную сумку, которой она хвасталась в сети.