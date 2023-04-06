Dooralei

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Поклонники блогера Насти Ивлеевой раскритиковали ее новую винтажную сумку

Поклонники блогера Насти Ивлеевой раскритиковали ее новую винтажную сумку

Подписчики блогера отметили, что несмотря на высокую стоимость обновки, смотрится она колхозно. Фото: Настя Ивлеева/ Telegram Поклонники Насти Ивлеевой раскритиковали стиль блогера, а также ее новую винтажную сумку, которой она хвасталась в сети.

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