Алексей Михайлович: Тишайший государь Бунташного века или На пороге империи

Долгое время бытовавшие об эпохе Алексея Михайловича представления, как о чем-то упадочном и сонном, ныне разрушаются, отступая перед открывающейся палитрой грандиозных замыслов прозванного Тишайшим государя, воплощавшего в своем служении идею священства и царства, и пытавшегося возродить на русских просторах Восточно-Римскую империю.