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Исследование Rambler&Co: каждый пятый россиянин готов сохранять брак всеми возможными способами

Исследование Rambler&Co: каждый пятый россиянин готов сохранять брак всеми возможными способами

При этом почти столько же при разводе остались хорошими друзьями. © ТАСС Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, участвовали ли они в разводе и всегда ли нужно сжигать все мосты с бывшими партнёрами.

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