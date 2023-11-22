Новые имена появились в «Галерее звезд» Останкинской телебашни

В «Галерее звезд» Останкинской телебашни в Москве прошла церемония открытия новых имен. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова побывала на месте событий и в среду, 22 ноября, делится подробностями мероприятия.
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