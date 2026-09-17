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ИА Регнум

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МОК выбрал реку с крокодилами для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил реку Фицрой в Австралии в качестве места проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032.

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