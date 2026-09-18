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Царьград

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Температура, давление, отравления - теперь уже не экстренно? Инсайдер узнал, что в России готовят "самую жёсткую реформу" скорой помощи

Температура, давление, отравления - теперь уже не экстренно? Инсайдер узнал, что в России готовят "самую жёсткую реформу" скорой помощи

Температура, давление и отравления могут перестать считаться поводом для экстренного выезда бригады медиков на дом.

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