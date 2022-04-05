«Оклахома» подписала 10-дневные контракты с Георгиосом Калаицакисом и Завьером Симпсоном

«Оклахома» подписала 10-дневные соглашения с форвардом Георгиосом Калаицакисом (23 года, 201 см) и защитником Завьером Симпсоном (25 лет, 183 см), сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

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