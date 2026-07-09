Ъ: суд вынес приговор по делу о хищении имущества санатория "Русь"

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего председателя организации "Инвалиды войны" (ОООИВА) Андрея Чепурного и ветерана-афганца Валерия Белялова по делу о хищении активов санатория "Русь".
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