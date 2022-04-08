Аргументы недели

97 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Цыбулькин
    Много и других ошибок. Но это типично для нынешних журналистов-жертв ЕГЭ.Академик Чварков:...
  • Alex Немо
    Ну тут прямо таки сборище кровожадных военнашальников собралось. А на простой вопрос ответить кто пытался - кто и з...Кадыров: конец дл...
  • Леонид Руси
    Хохложопые кастрюлеголовые бараны массово сошли с ума и решили, что воны заслуживают лучшей доли. В чём это заключало...Юлия Викулова о р...

Вучич обратится к России и НАТО по инциденту с появлением истребителя в воздухе около самолёта рейса Белград — Москва

Вучич обратится к России и НАТО по инциденту с появлением истребителя в воздухе около самолёта рейса Белград — Москва

Президент Сербии Александр Вучич со ссылкой на рапорт пилотов самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, сообщил, что в российской воздушной зоне к пассажирскому авиалайнеру приблизился, вероятно, истребитель НАТО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх