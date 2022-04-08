Вучич обратится к России и НАТО по инциденту с появлением истребителя в воздухе около самолёта рейса Белград — Москва

Президент Сербии Александр Вучич со ссылкой на рапорт пилотов самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, сообщил, что в российской воздушной зоне к пассажирскому авиалайнеру приблизился, вероятно, истребитель НАТО.