Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, заявил о получении Вооруженными Силами Украины (ВСУ) от США «столь необходимые» ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое вооружение.
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