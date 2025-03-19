Известную канадскую актрису задержали в США из-за визовых проблем

Канадская предпринимательница и актриса Жасмин Муни из франшизы “Американский пирог” рассказала, что пограничные власти США задержали ее почти на две недели в "нечеловеческих" условиях из-за неполной визы .
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