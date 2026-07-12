6 случаев гибели на воде за сутки: советы спасателей

За минувшие сутки на водоёмах Нижегородской области зафиксировано шесть случаев гибели людей. В связи с этим спасатели акцентируют внимание на том, что до 30% летальных исходов на воде происходят при попытке оказать помощь другому человеку.
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