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Царьград

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6 случаев гибели на воде за сутки: советы спасателей

6 случаев гибели на воде за сутки: советы спасателей

За минувшие сутки на водоёмах Нижегородской области зафиксировано шесть случаев гибели людей. В связи с этим спасатели акцентируют внимание на том, что до 30% летальных исходов на воде происходят при попытке оказать помощь другому человеку.

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