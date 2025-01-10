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Царьград

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Движение на трассах Оренбургской области восстановлено после метели

Движение на трассах Оренбургской области восстановлено после метели

Ограничения на движении автотранспорта в Оренбургской области сняты. После метели трассы Р-239 и М-5 "Урал" вновь открыты для всех видов транспорта.

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