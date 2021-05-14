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Автор The National Interest считает, что лучше всего пережить ядерную войну в Москве

Автор The National Interest считает, что лучше всего пережить ядерную войну в Москве

У России есть план по модернизации возможностей системы противоракетной обороны своей столицы, что может сделать Москву самым защищённым от ракетно-ядерного удара городом в мире, считает военный обозреватель The National Interest Калеб Ларсо.

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