Автор The National Interest считает, что лучше всего пережить ядерную войну в Москве

У России есть план по модернизации возможностей системы противоракетной обороны своей столицы, что может сделать Москву самым защищённым от ракетно-ядерного удара городом в мире, считает военный обозреватель The National Interest Калеб Ларсо.
У России есть план по модернизации возможностей системы противоракетной обороны своей столицы, что может сделать Москву самым защищённым от ракетно-ядерного удара городом в мире, считает военный обозреватель The National Interest Калеб Ларсо.
Свежие комментарии