Эта проблема знакома, наверное, каждому – вдруг начала ныть спина в районе поясницы. Тянет, болит – хочется поскорее лечь… Но так поступать не надо! Чаще всего боль и возникает из-за недостатка движения и неправильного распределения нагрузки на организм, утверждает врач, специалист по биомеханике движений Александр Шишонин.