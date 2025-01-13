В Бурятии возбудили дело после схода 22 грузовых вагонов

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту схода 22 пустых грузовых вагонов в Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления.
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