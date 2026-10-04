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В МО заявили, что услышали угрозы Зеленского и пообещали усилить удары по Украине

В МО заявили, что услышали угрозы Зеленского и пообещали усилить удары по Украине

 © Сергей Бобылев/РИА Новости Минобороны РФ заявило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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