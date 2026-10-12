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Новости Тамбова

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Симфонический оркестр имени Рахманинова представит "Историю солдата"

Симфонический оркестр имени Рахманинова представит "Историю солдата"

16 октября инструментальный ансамбль Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова представит программу "История солдата" композитора Игоря Стравинского.

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