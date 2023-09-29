Школьникам предложили выбрать между небинарностью и «другим полом»

Татьяна Курочкина

Это что же мос.ру преспокойненько "переваривает" и ДОПУСКАЕТ ☝🏻"плптформу для обучения начинающих в облачном программировании" (ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ☝🏻) существующую на "донорские пожертвования" ЗАРУБЕЖНЫХ ОТКРОВЕННЫХ ДИВЕРСАНТОВ (пусть и идеологических..)😱😱😱😱😱ПОЗОР ‼️‼️‼️. И ЭТО"сердце" РОССИИ ?,