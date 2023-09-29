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Школьникам предложили выбрать между небинарностью и «другим полом»

Школьникам предложили выбрать между небинарностью и «другим полом»

Ученикам начальной школы Москвы предложили пройти регистрацию на платформе Scratch для занятий по робототехнике.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
Это что же мос.ру преспокойненько &quot;переваривает&quot; и ДОПУСКАЕТ ☝🏻&quot;плптформу для обучения начинающих в облачном программировании&quot; (ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ☝🏻) существующую на &quot;донорские пожертвования&quot; ЗАРУБЕЖНЫХ ОТКРОВЕННЫХ ДИВЕРСАНТОВ (пусть и идеологических..)😱😱😱😱😱ПОЗОР ‼️‼️‼️.        И ЭТО&quot;сердце&quot; РОССИИ ?,
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