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Эксперт Трухачев: отказ Финляндии обслуживать опоры ЛЭП не повлияет на россиян

Эксперт Трухачев: отказ Финляндии обслуживать опоры ЛЭП не повлияет на россиян

В случае отказа Финляндии от обслуживания опор ЛЭП, которые обеспечивают часть международных линий связи с Россией, обычные пользователи не почувствуют существенных изменений, заявил в разговоре с "Лентой.

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