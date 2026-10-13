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Германия заставит народ заплатить за стратегический резерв газа

Германия заставит народ заплатить за стратегический резерв газа

Министерство экономики Германии планирует финансировать создание нового национального газового резерва на случай кризисных ситуаций за счет специального сбора с потребителей газа.

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