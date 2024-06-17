В период с 17 по 20 июня 2024 года на территории Невьянского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик»

На территории Свердловской области за текущий период 2024 года зарегистрировано 137 учетных дорожно – транспортных происшествий с участием грузового автотранспорта, в которых погибло 33 и получили ранения 171 человек получили ранения различной степени тяжести.
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