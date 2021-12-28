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История успеха Белгородской области

История успеха Белгородской области

Евгений Савченко, сенатор Российской Федерации – представитель от законодательной власти Белгородской области, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, о своей работе на посту губернатора, путях развития региона и перспективах межрегионального сотрудничества Евгений Савченко, сенатор Российской Федерации – представитель от законодательной власти Белгородской области, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, о своей работе на посту губернатора, путях развития региона и перспективах межрегионального сотрудничества Белгородчина всегда была одним из ключевых исторических регионов России.

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