История успеха Белгородской области

Евгений Савченко, сенатор Российской Федерации – представитель от законодательной власти Белгородской области, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, о своей работе на посту губернатора, путях развития региона и перспективах межрегионального сотрудничества Евгений Савченко, сенатор Российской Федерации – представитель от законодательной власти Белгородской области, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, о своей работе на посту губернатора, путях развития региона и перспективах межрегионального сотрудничества Белгородчина всегда была одним из ключевых исторических регионов России.