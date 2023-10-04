Доцент ГУУ Казанцева предупредила о новых правилах оплаты ЖКХ с 1 октября

С 1 октября начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Подробности о нововведениях рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева в беседе с агентством «Прайм».
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