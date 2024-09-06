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Политика как она есть

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Politico: Франция применила против Дурова закон, который ранее не использовался

Politico: Франция применила против Дурова закон, который ранее не использовался

Два из шести обвинений, предъявленных жандармерией Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, привлекли меньше внимания по сравнению с остальными, но вызвали значительный резонанс в технологическом секторе.

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