Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении активов

Суд в Москве приговорил экс-сенатора и бывшего владельца ликеро-водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении активов, связанных с Выборгским целлюлозно-бумажным комбинатом (ВЦБК).