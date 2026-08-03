Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

435 подписчиков

Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении активов

Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении активов

Суд в Москве приговорил экс-сенатора и бывшего владельца ликеро-водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении активов, связанных с Выборгским целлюлозно-бумажным комбинатом (ВЦБК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии