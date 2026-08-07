«Ворвались на плечах, хлопцев били в упор»: Алексеево-Дружковка стала могильником для «птах Мадьяра»

Юрий Ильинов

«Старая система не справилась». Путин омолодил руководство Минобороны боевыми генералами Кадровая ротация в Минобороны России, которую накануне провел президент страны Владимир Путин, омолодит руководство военного ведомства. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора». https://ok.ru/video/16407754902148 «В этом, мне кажется, и суть трансформации оборонного ведомства, о которой говорит президент, – ключевые должности в тыловых штабах занимают не паркетные чиновники в погонах, которые привыкли жить по инструкции, а боевые генералы, которые только что приехали с фронта. Те самые люди, которые досконально знают все слабые места на линии боевого соприкосновения, все проблемы ближнего тыла, отлично понимают потребности наших группировок на том или ином участке… И, мне кажется, что президент сознательно усиливает тыл опытными военачальниками, и на их место ставят тех, кто уже зарекомендовал себя. Такая свежая кровь, которой так не хватало… И, мне кажется, это признак здоровой трансформации и признак некоего реагирования на те вызовы, с которыми не справилась старая система, которая очень долго перестраивалась, очень долго реагировала. Сейчас мы видим, что очень многие процессы идут в ускоренном темпе, и даже принятие на вооружение определённых изделий не занимает месяцы и годы, а занимают дни, ну, максимум недели», – заявил Коц. Напомним, что накануне президент России Владимир Путин назначил руководителем всех служб тыла Минобороны РФ 55-летнего генерал-полковника Валерия Солодчука, ранее командовавшего группировкой войск «Центр». Кроме того, начальник штаба группировки войск «Центр» 47-летний Денис Лямин стал командующим Войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ. Прежний пост Солодчука займет 54-летний Андрей Иванаев, командовавший раньше группировкой войск «Восток». Его должность теперь занял 49-летний Петр Болгарев.