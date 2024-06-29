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Добрый Мир

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История ликвидации самоидентичности стран ЕС должна научить весь остальной мир

История ликвидации самоидентичности стран ЕС должна научить весь остальной мир

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Утренний чай с пряниками помогает находить ответы на сложные вопросы.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
А ликвидация самоидентичности русских в России Путина видимо вообще не волнует. В Узбекистане, Казахстане и других республиках русских всех выгнали, ограбили или просто убили и продолжают убивать и    ... молчок! Пришла пора в самой России русских уничтожить.
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