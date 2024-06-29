История ликвидации самоидентичности стран ЕС должна научить весь остальной мир

Natalia Ivanova

А ликвидация самоидентичности русских в России Путина видимо вообще не волнует. В Узбекистане, Казахстане и других республиках русских всех выгнали, ограбили или просто убили и продолжают убивать и ... молчок! Пришла пора в самой России русских уничтожить.