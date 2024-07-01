Спрос на черную икру в Москве вырос на 14% по сравнению с прошлым годом

Спрос на черную икру в столице продолжает расти, став одним из самых высоких в стране. В первом полугодии 2024 года количество покупок этого продукта увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом и на 15% с 2019 года.
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