Акции ареста: посольства предупредили россиян о рисках задержания в ЕС

Бывшие участники российской спецоперации на Украине могут быть арестованы в Евросоюзе. Посольство РФ в ФРГ предупреждает, что ветераны СВО рискуют оказаться задержанными в Германии, для их преследования могут применяться по меньшей мере три статьи Уголовного кодекса республики.