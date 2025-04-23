Акции ареста: посольства предупредили россиян о рисках задержания в ЕС

Бывшие участники российской спецоперации на Украине могут быть арестованы в Евросоюзе. Посольство РФ в ФРГ предупреждает, что ветераны СВО рискуют оказаться задержанными в Германии, для их преследования могут применяться по меньшей мере три статьи Уголовного кодекса республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии